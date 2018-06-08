﻿頂層泳池屋 半山壹號通透大廳怡人舒適

半山壹號乃是何文田的大型豪宅屋苑之一，供應單位戶型多元，今次帶大家參觀屋苑的罕有放盤，頂層複式設計，實用面積逾2600方呎，高曠廳堂以兩面落地大玻璃裝飾，並連接平台花園及私家泳池，可飽覽開揚極致市景，現連4個車位放售。



位於何文田常盛街的半山壹號，為區內指標豪宅屋苑之一，包括分層及洋房，提供939個單位，戶戶皆設有門牌及私人電梯大堂。屋苑設有私人會所、購物商場及停車場，同時擁有小學34校網，區內亦有不少中學及國際學校雲集，多年來受家長客追捧。此外，興建中的港鐵沙中線馬頭圍站快將落成，會於屋苑附近設有出入口，方便住戶出入。



私人電梯大堂



甫入這個頂層複式單位前，會經過悉心設計的私人電梯大堂，置有鞋櫃及小座椅，方便戶主打扮，彷彿將單位空間伸延至此。巨大廳堂位於複式下層，以曲尺形開則，樓底超過3米高，配上大型燈飾，空間感十分強烈。客廳造了一道偌大屏風，既可具有玄關的功能，同時用來掛放電視機，廳區其餘三面都置有沙發，方便招呼親朋好友，另一邊的飯廳簡單擺放一張雲石餐桌，四邊都可以走動。大廳兩側用上落地玻璃裝飾，將大量光線帶入屋內，光猛醒神，一邊連接露台，另一邊則設有平台花園，面積637方呎，以躍式設計，上方設有私人泳池，屆時可以一邊游泳，一邊俯瞰何文田一帶景致。



單位近大門內置雲石樓梯通往複式上層，所有房間都集中於此，原則為4房2套間隔，現改為3套房。主人套房以白色及木系色調佈置，雙人睡牀兩邊落地，牀尾再置有沙發，可作為私人客廳，套房同時通往書房。



3套房間隔



地產代理指出，半山壹號主打大單位，供應3房及4房間隔，然而只有其中兩座大廈提供頂層複式單位，故上述單位可謂非常罕有，現時亦只有唯一同類型放盤，並連4個車位放售。