雖然日本教練西野朗一再變陣，惟重用狀態平平的射手岡崎慎司等，招致友賽兩連敗，但他仍揚言要再變。不過，此舉引來中場柴崎岳質疑，故即使日本今晚友賽中立場鬥近況同樣欠佳的巴拉圭，恐怕也不能打開勝利之門迎世界盃，捧讓球主客和受讓一球「主勝」。（now618、633台今晚9:05直播） 日本在上仗友賽造訪瑞士，教練西野朗棄用三後衛踢回四二三一，但仍然攻不銳守不穩，最終以0:2告負。眼見球隊友賽兩連敗，西野朗揚言：「為解決攻力不足，己隊需要再變。」奈何日本有前鋒大迫勇也於上場受傷，今仗只得起用狀態欠佳的老將岡崎慎司攻堅。 亂軍難敵巴拉圭 此外，西野朗朝令夕改，也引起了柴崎岳的懷...

2018-06-12