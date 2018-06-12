逸峯開放戶480萬沽
美聯助理區域經理林振聲表示，將軍澳蔚藍灣畔7座高層F室，面積510方呎，屬2房間隔，成交價850萬元，呎價約16667元，據了解，原業主於15年6月以645萬元購入，帳面獲利205萬元。
利嘉閣高級經理黃智傑表示，將軍澳維景灣畔7座中層G室，面積約496方呎，兩房間隔，望山景，以880萬元易手，呎價17742元，據了解，原業主於13年12月，以489萬元購入，帳面獲利391萬元。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角丹拿花園4座高層B室，面積734方呎，3房連套間隔，以1390萬元易手，呎價18937元，屬市價水平。據了解，原業主於13年4月以890萬元購入，帳面獲利500萬元。
康德呎價1.12萬易手
祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門康德花園2座中層H室，面積415方呎，獲外區上車客垂青，以468.8萬元購入作自住，呎價為11296元，屬市場價成交，原業主於96年以約106萬元購入，帳面獲利362.8萬元。
世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田欣廷軒2座中層F室，面積417方呎，2房間隔，獲上車客以752萬元承接，呎價18034元，屬市價水平。據了解，原業主於00年6月以181萬元購入，帳面獲利571萬元。