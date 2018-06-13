﻿嘉和苑優雅大廳時尚別致 甚富藝術風采

西半山物業坐擁名校網，素來受家長客青睞。其中，單幢住宅嘉和苑坐落於西半山列堤頓道，鄰近香港大學。是次走訪其中一個低層單位，附有品味裝潢，實用面積1092方呎，擁2房1套房。



位於西半山列堤頓道的嘉和苑，屬香港區小學11校網，中學則是港島中西區，傳統名校林立，如聖士提反女子中學、英皇書院等。物業配套方面，雖然嘉和苑屬單幢住宅，樓齡約29年，不過仍提供健身室和游泳池設施。是次推介一個低層單位放盤，原則為3房間隔，現改為2房。



甫進屋內，即為寬敞的L形大廳，沒有玄關位置，地方更實用。大廳牆身髹上白色，地下鋪有淺色木地板，客廳則有富藝術氣息的特色牆，靠窗置有紅色曲尺沙發，另擺放了棕色沙發和木茶几，周邊保留活動空間。紅色沙發與白色牆身形成對比，時尚型格。客廳一隅設有大窗，光猛開揚，為室內引入自然光線，外望為樹景和樓景。



家居佈置盡顯匠心



由於大廳採L形設計，客、飯兩廳涇渭分明。飯廳中央置有黑色6人長餐桌，一邊牆身掛有藝術作品，增添藝術氣息，另一邊則為灰色特色牆。廚房位於飯廳後方，空間偌大，可容納多人同時下廚，而且設備齊全，戶主可隨時一展廚藝；另內連工人套房。房間方面，業主將3房改為2房，其中一房間置有睡牀、衣櫃等家具。



主人套房則承襲大廳風格，以掛畫和灰牆點綴；天花掛有吊扇，營造休憩感。主人房另一邊為工作間，以牆身劃分工作間與寢區；工作間的窗台位置造了書桌，善用空間。至於浴室，用色淡雅，設有浴缸，閒時可浸浴。