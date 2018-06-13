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﻿大興花園兩房575萬沽

2018-06-13 列印
　　據星島地產網報導，二手再錄用家市價承接個案，祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門大興花園2期10座中層E室，面積475方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以575萬元購入，呎價12105元，屬市場價成交。

　　世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭2座低層B室，面積816方呎，三房間隔，望山景，獲換樓客零議價以1050萬元承接，呎價12868元，屬市價水平。原業主於11年3月以548.8萬元購入，帳面獲利501.2萬元。

　　利嘉閣高級經理黃智傑表示，將軍澳維景灣畔8座中層G室，面積484方呎，兩房間隔，以868萬元易手，呎價17934元，據了解，原業主於10年6月，以343萬元購入，是次轉手帳面獲利525萬元。
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