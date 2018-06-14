  • 2018年6月14日 星期四
  • 28º
  • 77%
熱門： 特金會薛家燕梁天琦李日朗被騙3百萬疫苗水貨

日報新聞 > 地產

﻿淘大花園兩房月租1.48萬

2018-06-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事植光遠表示，牛頭角淘大花園N座中層1室，面積377方呎，兩房間隔，望樓景，以1.48萬元租出，呎租39.3元。據悉，新租客為一對夫婦，業主於14年以約415萬元購入，現享回報約4.3厘。

　　祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，屯門居屋兆隆苑高層2室，面積385方呎，以9800元租出，呎租25.5元。

　　利嘉閣高級經理梁浩賢表示，灣仔囍滙1座中層H室，面積約450方呎，以28000元租出，呎租約62.2元。據了解，業主於13年12月，以約974.8萬元買入，現租出可享租金回報率約3.4厘。

　　利嘉閣經理郭敏輝表示，粉嶺名都4座低層E室，面積399方呎，為兩房間隔，以12300元租出，呎租約30.8元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd