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﻿杏花邨三房月租2.43萬

2018-06-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理張維緯表示，柴灣杏花邨35座高層2室，面積650方呎，三房間隔，獲租客以2.43萬元租入，呎租約37元。據了解，業主於95年以428萬元購入，租金回報約七厘。

　　香港置業首席聯席董事鍾嘉欣表示，長沙灣昇悅居1座高層C室，面積522方呎，兩房間隔，望內園景，以2.25萬元租出，呎租約43.1元。業主於16年以約675萬元購入，現享回報約4厘。

　　香港置業營業經理翁嘉慧表示，奧運站君滙港5座高層E室，面積478方呎，兩房間隔，望市景，以約2.2萬元租出，呎租46元。業主於16年2月以約730萬元購入，現享回報約3.6厘。

　　Q房網聯席董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層F室，面積455方呎，以1.87萬元租入，呎租約41.1元。
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