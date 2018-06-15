﻿附設私家花園 爾登華庭通透大廳怡人舒適

不少人對特色單位情有獨鍾，因為對其獨特性，市場罕有供應。今次為大家精選大埔道上的爾登華庭特色單位，實用面積930方呎，採2房1套間隔，煞食點是連411方呎花園，樹影婆娑，同時提供充裕的戶外空間。



爾登華庭位於長沙灣大埔道，毗鄰同系屋苑爾登豪庭。屋苑於2000年入伙，共有7座組成，每座住宅樓層由地下至9樓，提供約126個單位。屋苑設有住客會所，內有私家泳池、健身室等。



物業提供車位方便駕駛人士，由大埔道出發，可前往沙田及新界一帶，也可沿路經呈祥道及龍翔道，直抵九龍多個市區。



2房1套間隔



打開大門，便立即感受到單位以黑白兩色主調的時尚裝潢，玄關以白色為主，置有黑色木面裝飾的入牆大櫃，近廳的白晳牆身掛上多幅以狗隻為主角的畫作。此外，另一邊的白色牆壁加上黑色條子佈置，並一直伸延至大廳，既具有隱藏門功能，視覺上更歸一。



大廳以長方形設計，近玄關位置便是開放式廚房，一隅設有白色工作枱面，與周邊的牆身彷彿融為一體，而廚房設備則用上黑色點綴。廚房中央則放有中島式餐桌作飯廳，餐桌具有流線型設計，減低了呆滯感。客廳不論是沙發、茶几及電視牆色牆，則用上較多黑色布置。細心留意便會發現，白色主調的玄關、黑白平衡的廚房飯廳，以及黑色格調客廳，用色上具有心思及層次感。



房間方面，主人套房由兩個房間合併而成，集睡房、工作間及衣帽間於一身，睡牀向大窗擺放，每朝起身都能感受到新一天的來臨，然而最吸睛的地方必定是一邊牆身造了偌大陳列架，擺滿了戶主從外地搜羅的擺設，滿有異國風情，同時以玻璃打造的工作桌，亦放滿了多個飛機模型。衣帽間空間充裕，兩側衣櫃收納大量衣物。至於客房則位處玄關一邊，由工人房改建。



還有，單位大廳外連411方呎花園，屬屋苑少有的設計，擺放了戶外傢俬，周邊種滿不少綠色植物，也提供一個偌大戶外空間。