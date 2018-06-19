﻿又一村花園寬敞廳堂舒適怡人 落地玻璃賞景

又一村花園為區內老牌屋苑之一，提供分層戶及洋房，部份單位位處內街地段，環境寧靜。今次為大家推介屋苑的少有放盤，實用面積近1500方呎，坐向東南，偌大廳堂裝潢簡約，空氣對流效果不俗，現連車位放售。



又一村花園由太古地產發展，於1986年至1987年期間，分3期落成，位於花圃街及達之路，屋苑分別提供23座分層大廈及30座洋房，共有488伙單位，分層大廈樓層不高，具有私隱度。屋苑備有泳池及網球場等設施，住客亦可於附近的又一村花園俱樂部成為會員，使用裏面的餐廳及多個會所設施。起居方面，屋苑鄰近的雀橋街有超級市場及便利店等街舖，步行約10分鐘可直達又一城商場，港鐵九龍塘站及公共交通交匯處亦坐落該處，十分方便。



2房1套設計



今次走訪的豪宅屬分層戶，每層只有兩伙，這個單位實用率約八成半，大門位於廳堂的一隅，經過小玄關便來到長直大廳，大廳內櫳以白色及大地色系為主調，感覺舒適自然。客飯兩廳分佈鮮明，客廳三面位置置有的沙發及座椅，可招待多人，對面的電視牆造了凹位，用來掛放電視機，下方以中空設計，可擺放影音設備，令客廳空間更為工整。



飯廳放有偌大圓形餐桌，旁邊擺放大型畫作及擺設作點綴。兩廳分別具備露台及通風窗，加強空氣對流，客廳露台外望屋苑開揚內園，環境綠意清幽。



由飯廳旁的走廊可前往主人套房及書房，由原則3房1套房改建而成。主人套房以白色及淺木色裝潢，別具酒店式格局，大牀可以三邊落地，牀頭左右分別置有小櫃，放置了入牆式衣櫃後，房間空間相當充足。毗鄰的書房以開放式設計，靠窗位置造了曲尺形工作枱面及大型書櫃，空間感十足。