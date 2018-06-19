嘉亨灣兩房1270萬沽
祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門大興花園2期6座高層A室，面積544方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以660萬元購入作自住之用，呎價為12132元，屬市價。原業主於13年以約360萬元購入，是次轉手帳面獲利約300萬元。
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園9座中層D室，面積945方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1780萬元承接，呎價18836元，屬市價。據了解，原業主於12年以1080萬元購入，帳面獲利700萬元。
中原分行經理戴祖強表示，屯門海典軒1座低層C室，面積483方呎，兩房間隔，獲區內首置客即睇即買，以655萬元承接，呎價13561元。原業主於13年2月以360萬元買入單位，現沽貨帳面獲利295萬元。
富寶花園呎價1.28萬
利嘉閣首席聯席董事劉鵬昌稱，馬鞍山富寶花園12座高層K室，面積約431方呎，採兩房間隔，望園景，成交價553萬元，呎價12831元。據悉，業主於14年9月，以約333.8萬元購入，帳面獲利約219.2萬元。
世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，北角昌盛洋樓中層C室，面積335方呎，兩房間隔，望開揚景，獲區外上車客以520萬元承接，呎價15522元，屬市價水平。
編按：筆者休假，樓聲隨筆本周暫停。