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﻿港灣豪庭兩房月租1.65萬

2018-06-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角嘴港灣豪庭9座高層E室，面積371方呎，兩房間隔，望海景，以1.65萬元租出，呎租約44.5元。據悉，業主於05年7月以約217.5萬元購入上述單位，現享回報約9.1厘。

　　美聯聯席區域經理阮培華表示，何文田皓畋7座高層E室，面積528方呎，屬2房間隔，月租約2.46萬元，呎租約46.6元。業主於17年11月以約1327.4萬元購入，按現水平租金計，回報率約2.2厘。

　　祥益客戶經理古文彬表示，屯門聚康山莊1座中層E室，面積428方呎，兩房設計，目前獲區外客承租，月租1.25萬元，呎租為29.2元。

　　祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門兆禧苑C座高層3室，面積415方呎，以1.05萬元「即睇即租」，呎租25.3元。
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