﻿何文田豪宅叫價硬淨買賣放緩 新盤攤薄客源

近期，何文田豪宅交投稍為減少，除了是二手業主叫價繼續硬淨，部份睇樓客流向一手市場有關。其中指標豪宅屋苑半山壹號吸引投資者以約2120萬元購入3房單位。另外，君頤峰亦有業主放盤6年，終以2515萬元沽出3房單位；而放盤罕有的京士柏山，近期有銀主盤洋房以1.25億元賣出，創屋苑的新高價。



中原地產資深客戶經理李琪鋒表示，近期市場有多個新盤開售，何文田區的交投稍為放慢，4月份區內錄得約27宗成交，5月份則約有19宗，當中有11宗的成交金額高於2000萬元以上。睇樓人流方面，要以投資客及換樓客為主，前者傾向找二手放盤；後者主要目標為銀碼約2500萬元左右的單位，新盤或二手盤都有興趣，至於家長客暫時未有太多，估計約6月中旬才開始覓盤。當然，亦有部份準買家也往新盤睇樓。



何文田二手放盤業主叫價態度心雄，整體可議價的幅度只有約2%，鄰近的啟德發展區有地皮早前以約251億元賣出，成為本港「新地王」後，何文田更有約一成業主加價約5%至10%。



半山壹號3房2120萬沽



區內豪宅屋苑半山壹號成交較多，李氏提到，該屋苑於4月份有8宗成交，5月錄約7宗，平均實用呎價約2.1萬元，當中估計有約4宗為投資客入市個案。其中半山徑23號低層單位，實用面積1137方呎，採3房1套間隔，約4月下旬以2250萬元放售，於5月獲買家以2120萬元購入，不連車位。據知，買家為投資客，以同類型單位市值租金約4.8萬元計算，單位的租金回報率約2.7厘。



現時，屋苑約80個放賣盤量中，當中鎖匙盤不足10個，3房單位的入場價約2280萬元起，4房單位則約3500萬元起。



君頤峰60%連租約放賣



李琪鋒又指出，位於衛理道的君頤峰，是區內另一指標豪宅屋苑，現時有約80個放賣盤，鎖匙盤卻只有4個，約六成的放盤以連租約放賣。屋苑近期成交零星，5月份只錄1宗個案，5座低層A室，實用面積1008方呎，3房1套間隔，向南望球場，原業主於2012年以1800萬元放賣，直至今年最新叫價為2650萬元，最終以2515萬元成功易手，實用呎價約24950元。屋苑目前最平叫價，為一個低層、望內園的3房戶，不包括車位，叫價約2100萬元，4房單位則約5500萬元連車位。



利嘉閣地產高級經理黃萬華則表示，5月份，京士柏山也罕有錄得1宗洋房成交，此單號洋房實用面積2333方呎，約2個月前成為銀主盤，當時叫價1.1億元，最後以1.25億元售出，實用呎價約53579元，不但創屋苑成交新高價，呎價更首次突破5萬元。連同是次交易，京士柏山今年暫錄得2宗洋房成交，屋苑放盤量極少，現時僅得1座洋房放售，叫價1.23億元，至於分層戶也有1個放盤，屬相連單位，連車位叫價約6000萬元。



此外，位於亞皆老街的雅士花園，具位處小學34名校網的優勢，近期就有家長客斥資入市。中原地產副區域聯席董事呂燕萍透露，雅士花園2座低層C室，實用面積602方呎，屬2房間隔，於5月份獲家長客以1130萬元連車位承接自用，實用呎價約18771元，屬市價成交。該單位曾於約1年前以1150萬元放盤，但由於較難安排預約睇樓，故錯失不少準買家的洽購，屋苑少有單位連車位一同放售，加上設有會所及名校網的優點，故這位買家難得可以睇樓後，馬上拍板入市。



京士柏洋房1.25億破頂沽



呂氏補充，雅士花園打破4月份的悶局後，上述成交為5月份僅有的買賣個案，屋苑現有4個放售單位，包括1個2房戶，連車位叫價約1150萬元，其餘放盤屬3房戶，連車位入場價約2500萬元，為連租約的特色單位。