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﻿君滙港兩房月租2.2萬

2018-06-20 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站君滙港5座高層G室，面積474方呎，兩房間隔，望開揚市景，以2.2萬元租出，呎租約46.4元，據悉，新租客為專業人士，業主於17年7月以約834萬元購入上述單位，現享回報約3.2厘。

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門偉景花園C座中層C室，面積519方呎，三房間隔，獲區內客1.25萬元承租，呎租為24.1元。

　　Q房網營業經理黃仲勤表示，將軍澳蔚藍灣畔5座中層D室，面積509方呎，屬兩房間隔，望園景，獲租客以1.9萬元租入，呎租約為37元，據了解，原業主於10年2月以約321萬元購入，租金回報達7.1厘。

　　Q房網高級營業經理鄺志達表示，鴨脷洲海怡半島30座低層F室，面積650方呎，屬三房連套房間隔，望內園景，獲租客以2.25萬元租入，呎租約為34.6元。
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