城市花園兩房1138萬沽
中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑2座中層H室，面積788方呎，3房連套房間隔，獲用家以1150萬元易手，呎價14594元，原業主於09年以437萬元購入，帳面獲利約713萬元離場。
祥益區域董事袁思賢表示，屯門華都花園4座低層G室，面積404方呎，兩房設計，以508萬元易手，呎價12574元，新買家為區內客，原業主於09年以約137萬元購入，帳面獲利371萬元。
美聯高級分區營業經理黎啟康表示，西環Eight South Lane高層A室單位，面積323方呎，獲同區用家垂青，以約795萬元購入，呎價為24613元。
原業主於14年以約692.7萬元購入，帳面獲利約102.3萬元。
逸濤灣呎價2.35萬易手
美聯高級營業經理冼晉毅表示，西灣河逸濤灣1座中層B室，面積552方呎，為兩房間隔，望山景，議價後以約1300萬元成交，呎價為23551元，原業主於15年以約902萬元購入，帳面獲利約398萬元。
利嘉閣助理分區經理鮑允中指，九龍灣德福花園Q座高層11室，面積約540方呎，為兩房間隔，望內園景，以840萬元易主，呎價15556元，據了解，原業主於10年2月，以約315萬元購入，帳面獲利525萬元。