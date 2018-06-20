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﻿屋苑紛錄市價成交

2018-06-20 列印
■二手市場熾熱，屋苑紛錄市價成交。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角城市花園7座中層C室，面積596方呎，兩房間隔，望園景，以1138萬元沽出，呎價19094元，屬市價水平。據了解，原業主於99年以290萬元購入，帳面獲利848萬元。

城市花園兩房1138萬沽

　　中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑2座中層H室，面積788方呎，3房連套房間隔，獲用家以1150萬元易手，呎價14594元，原業主於09年以437萬元購入，帳面獲利約713萬元離場。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門華都花園4座低層G室，面積404方呎，兩房設計，以508萬元易手，呎價12574元，新買家為區內客，原業主於09年以約137萬元購入，帳面獲利371萬元。

　　美聯高級分區營業經理黎啟康表示，西環Eight South Lane高層A室單位，面積323方呎，獲同區用家垂青，以約795萬元購入，呎價為24613元。

  原業主於14年以約692.7萬元購入，帳面獲利約102.3萬元。

逸濤灣呎價2.35萬易手

　　美聯高級營業經理冼晉毅表示，西灣河逸濤灣1座中層B室，面積552方呎，為兩房間隔，望山景，議價後以約1300萬元成交，呎價為23551元，原業主於15年以約902萬元購入，帳面獲利約398萬元。

　　利嘉閣助理分區經理鮑允中指，九龍灣德福花園Q座高層11室，面積約540方呎，為兩房間隔，望內園景，以840萬元易主，呎價15556元，據了解，原業主於10年2月，以約315萬元購入，帳面獲利525萬元。
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