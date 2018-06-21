第一城呎價1.83萬沽
中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居1座低層A室，面積638方呎，三房連套房間隔，以630萬元易手，呎價9875元。原業主於10年11月以206萬元購入，帳面獲利424萬元。
美聯助理區域經理梁凱峰表示，灣仔特麗樓高層B室，面積271方呎，以515萬元易手，呎價19004元，買家為上車客。原業主於03年11月以約93.6萬元購入，是次轉售帳面獲利約421.4萬元。
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣盈翠半島11座中層C室，面積526方呎，兩房間隔，以928萬元沽出，呎價17643元。
盈翠半島兩房928萬
世紀21家天下分行經理黎振傑表示，大角咀奧城‧西岸中層C室，面積262方呎，一房間隔，望樓景，以600萬元沽出，呎價22901元。原業主於13年2月以465萬元購入，持貨至今轉售，帳面獲利135萬元。
祥益高級營運經理黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑B座低層13室，面積544方呎，三房間隔，獲區內換樓客垂青，以516萬元（自由市場價）購入作自住，呎價為9485元，屬市價成交。
萬怡置業龍超君表示，屯門居屋兆康苑C座中層3室，面積455方呎，兩房設計，以505萬元成交，呎價11099元，屬市場價成交。