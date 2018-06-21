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﻿蝶翠峰兩房月租1.25萬

2018-06-21 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理尹細安表示，元朗蝶翠峰12低層G室，面積512方呎，兩房間隔，望樓景，獲租客以1.25萬元承租，呎租24.4元。據了解，原業主於03年5月以117萬元購入，按買入價計算，租金回報逾12.8厘。

　　Q房網聯席營業董事練卓杭表示，西灣河嘉亨灣2座高層B室，面積673方呎，三房連套房間隔，望海景，獲租客以3.4萬元租入，呎租50.5元。據了解，原業主於04年8月以813.6萬元購入租金回報達五厘。

　　祥益高級客戶主任李意銘表示，屯門盈豐園2座中層A室，面積390方呎，兩房設計，獲區外客垂青，以月租1.1萬元租出，呎租為28.2元。
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