﻿屋苑錄用家市價承接

東堤灣畔兩房775萬
利嘉閣高級市務經理周鍵喬稱，長沙灣曉盈中層A室，面積515方呎，兩房間隔，獲上車客斥資830萬元購入作自用，呎價16117元。據悉，原業主於14年12月，以約716.5萬元購入，帳面獲利約113.5萬元。
中原區域營業董事黎宗文表示，沙田河畔花園D座中層2室，面積269方呎，兩房間隔，以498萬元沽出，呎價18513元，新買家為用家，原業主於15年以355萬元購入，現帳面獲利約143萬元離場。
世紀21奇豐分行經理陳健安表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座高層E室，面積615方呎，兩房間隔，望內園及池景，以980萬元沽出，呎價15935元，屬市價水平。據了解，原業主於12年5月以535萬元購入，帳面獲利445萬元離場。
銀湖‧天峰呎價1.59萬
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑B座高層1室，面積650方呎，3房設計，獲區內首置客以430萬元（居二市場價）購入作自住之用，呎價為6615元，屬市場價成交。原業主於00年以約108.4萬元（未補地價）購入，帳面獲利約321.6萬元。
中原高級分行經理黃政遠表示，葵涌寶星中心A座低層6室，面積288方呎，以425萬元購入，呎價14757元。原業主於13年6月以230萬元購入，帳面獲利195萬元。