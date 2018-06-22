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﻿大圍名城二期月租3.2萬

2018-06-22 列印
        二手再錄市價租務個案，中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城二期盛薈5座中層NB室，面積842方呎，三房連套房及工人套房間隔，以3.2萬元租出，呎租38元。業主於11年以879萬元購入，是次租出可享約4.4厘租金回報。

　　Q房網營業經理尹細安表示，元朗PARK YOHO Genova 19座中低層D室，面積736方呎，屬三房間隔，望泳池景，獲租客以1.9萬元承租，呎價為25.8元。

  據了解，業主於17年8月以1068.94萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.1厘。

　　香港置業首席分區董事方文偉表示，長沙灣海柏匯中層A室，面積206方呎，屬開放式間隔，望山景及市景，以1.1萬元租出，呎租約53.4元。

  業主於16年7月以約301.5萬元購入，租金回報約4.4厘。
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