﻿享維港煙花景 君臨天下敞亮大廳開揚舒適

一個理想的居所，位置考慮優先，周邊生活配套完善，單位室內四正，配合雅致裝潢及家具等。今次精選的豪宅就滿足以上多個要求，單位位於九龍站上蓋豪宅君臨天下，實用面積1123方呎，坐北向南，享有招牌維港煙花景。



君臨天下於2003年入伙，矗立於港鐵九龍站上蓋，由3座住宅大廈一字排列，物業的左右兩邊分別是另一屋苑凱旋門及全港最高的建築物環球貿易廣場(ICC)。屋苑設有住客會所，提供室內外游泳池、平台花園、健身中心及宴會廳等。如上面所述，屋苑直抵便是港鐵站，由車站過海到中環只需約3分鐘，往機場則約20分鐘，更可在車站預辦登機手續。還有，車站連接圓方商場，備有超級市場、戲院及溜冰場等，十分方便。



斥200萬元豪裝



據悉戶主數年前一手買入單位，並斥約200萬元為單位豪裝及添購傢俬，至今仍保養良好。從屋內所見，日字形大廳以白色為布置主調，家具則採用歐陸風格，加上天花吊燈及壁燈，為單位營造了瑰麗典雅的氣氛。廳堂樓底約3.5米高，減低了狹小感，客飯兩廳分區清晰，客廳空間較飯廳大，一邊牆身造了嵌入式組合櫃，提供不少位置陳列擺設及貯物，而沙發、茶几及矮櫃的擺位也不影響廳區的走動。飯廳同樣有多個貯物櫃，而且用上鏡面裝飾牆身，使空間擴充。大廳的闊窗亦有花心思布置，額外加上特色線條的窗花點綴，與廳內布置統一。



單位採用3房1套間隔，布置上也相當講究。主人套房貫徹大廳的歐陸格調，內籠維持白色牆身配襯深色木地板，睡牀可以三邊落地，牀頭兩側置有小櫃及長身鏡面，可作為梳妝台，套廁同時設有浴缸及淋浴間，配合戶主不同需要。另外兩個客房亦闢作睡房，其中一個睡房造了雙架睡牀，旁邊的樓梯梯級具有抽屜貯物的功能。



景觀亦是最吸睛之處，單位不但位處高層，而且坐北向南，前臨維多利亞港海景，飽覽對岸灣仔至中環一帶地標式建築，更可眺望山景。每當有煙花匯演時候，更可留在家中感受壯觀的場面。