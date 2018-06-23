﻿二手錄用家市價入市

中原高級資深分區營業經理黃惠霞表示，荔枝角美孚新邨蘭秀道3號高層D室，面積556方呎，兩房間隔，望內園景，獲買家以845萬元承接，呎價15198元。據悉，原業主於98年以209萬元購入，帳面獲利636萬元離場。
譽88兩房「七球」沽
世紀21奇豐分行經理胡佩碧表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座低層D室，面積543方呎，兩房間隔，望園景，以845萬元易手，呎價15562元。據了解，原業主於09年以320萬元購入，帳面獲利525萬元離場。
祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門居屋兆軒苑B座高層10室，面積407方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以450萬元（自由市場價）購入作上車自住，呎價為11057元。原業主於12年以185萬元（已補地價）購入，帳面獲利265萬元。
藍灣半島呎價兩萬
Q房網聯席董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層C室，面積830方呎，三房間隔，獲買家以1660萬元購入，呎價20000元。據了解，原業主於09年10月以742.8萬元購入，帳面獲利約917.2萬元。
美聯區域聯席董事何家豪表示，鑽石山星河明居E座高層2室，面積517方呎，三房間隔，獲上車客以約950萬元承接，呎價18375元。據悉，原業主於11年以約505萬元購入，是次轉手帳面獲利約445萬元。