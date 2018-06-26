第一城每呎2.07萬破頂沽
美聯首席聯席區域經理黃錦瀚透露，沙田第一城51座中層A室，面積284方呎，2房間隔，以588萬元成交，呎價20704元，創屋苑呎價新高，較舊紀錄20599元再推高約0.5%。新買家為上車客，現時同類放盤約80伙。
中原分行經理林世華表示，上環帝后華庭2座中層E室，面積393方呎，2房間隔，業主起初叫價908萬元，最終追價以913萬元易手，呎價23232元，創屋苑呎價新高，新買家為換樓客。
美聯高級分區營業經理梁兆堅指出，沙田中心安寧大廈高層相連戶易手，面積659方呎，以1250萬元沽出，呎價約18968元，創屋苑成交價新高，新買家為用家。
中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居8座連天台戶，面積551方呎，3房間隔，作價698萬元成交，呎價約12668元，創同類造價新高。
嘉湖698萬同類高
美聯分行營業經理林志堅稱，將軍澳天晉I期1座高層E室，面積617方呎，3房間隔，作價1400萬元，呎價約22690元，創屋苑同類成交價新高；此外，同區屋苑新都城2期8座高層H室，面積441方呎，2房間隔，作價795萬元，呎價18027元，創屋苑同類成交價新高。