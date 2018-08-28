﻿複式2房1套 松福樓歐陸裝潢亮麗廳堂

老牌屋苑松福樓坐落於何文田太子道西，擁有鐵路優勢，出入通勤便利快捷。是次為大家介紹的精選物業為罕有特色放盤，實用面積1321方呎，複式設計，2房1套間隔，全屋佈置格調典雅高貴，猶如置身宮廷之中。



何文田松福樓於1963年入伙，共有26個單位，數年前曾進行外牆維修工程，故外貌保持簇新。物業位處太子道西及露明道交界，步行約數分鐘便是九龍城多條街道，包括獅子石道、侯王道等，一帶有不少特色餐廳及民生商店選擇，還有市政大廈及九龍城廣場，一般起居生活都可照料。



另外，物業納入小學34校網，該校網的學校素來都是不少家庭客的首選。交通方面，現時有多條巴士及小巴線途經太子道西與亞皆老街等主要街道，並鄰近將來港鐵屯馬線的宋皇臺站，屆時出入會更方便。



位處小學34校網



立即為大家介紹放盤，這個複式單位位於中層，實用面積1321方呎，複式下層為大廳及廚房，廳堂以木系為主調，大量傢俬採用同一款的歐陸風格及圖案，令整體視覺更歸一，而且室內充滿不凡的氣派。客廳及飯廳間隔鮮明，分別造了天花燈槽及大型吊燈，滲透著柔和的黃光，溫暖洋溢。客廳空間置有3組金黃色的大沙發，以及1個大茶几，與電視機有一定距離，可見廳堂的闊度充裕。飯廳則有圓形餐桌，一旁訂造了大型組合櫃，方便收納及擺設。



從單位內置的樓梯拾級而上，就是睡房的位置，設有2房1套，一致地用上大廳的佈置主題，主人套房內櫳寬敞，擺放了1張實木雙人睡牀，牀頭兩旁則設有牀頭櫃，睡牀旁邊還設有偌大的工作枱面，既可工作，又可作梳妝枱，一舉兩得。客房闢作書房用，放置多個書櫃，實用程度高。