﻿新盤力吸客源 大埔豪宅氣氛淡靜交投下跌

大埔白石角新盤開售初期，帶動該區樓市氣氛，睇樓人流增，惟近兩星期睇樓量已下跌。雖然焦點轉移至一手市場，不過同區業主未有因而減價吸客。天賦海灣和逸瓏灣8月仍未錄得成交。



中原地產高級分行經理吳啟業表示，大埔二手豪宅8月中旬暫錄約4宗成交，7月則有大約16宗。以用家為主導的洋房屋苑康樂園，部份客源為投資者，作長線收租。該屋苑近月交投淡靜，主要受九肚山麗坪路多個新盤影響，約7、8成自住買家轉投一手市場。8月中旬為止，仍未錄得買賣成交，7月份則錄3宗，實用呎價介乎17255至19802元。



康樂園4200萬連傢俬易手



吳啟業指出，康樂園東路雙號屋近月以高市價沽出，洋房實用面積2121方呎，業主原開價4400萬元，放盤約2個月，終以4200萬元連傢俬易手，實用呎價約19802元。據悉，業主曾花800萬元豪裝大宅，加上連有傢俬，故造價理想，同類型洋房市價約3600萬元。而康樂園西路單號屋亦於7月獲承接，實用面積2579方呎，成交價4450萬元，實用呎價17255元，屬市價水平。屋苑現時有30個放賣盤，當中只有一半可睇樓，部份連租約放售。1000方呎左右的入場版洋房，叫價由2000萬元起，1535方呎洋房則約2600萬元，2000方呎以上的大碼洋房入場費3500萬元。



逸瓏灣放盤9個月2388萬沽



利嘉閣地產高級聯席董事歐陽肇青表示，大埔白石角新盤開售初期帶動該區睇樓人流，惟近兩星期睇樓量已下跌2成。雖然新盤有各類優惠吸引買家，不過天賦海灣和逸瓏灣的業主持貨能力強，只有約5%業主願意主動減價。逸瓏灣7、8月未有成交，6月則錄2宗，當中包括一個高座10座地下連花園單位，實用面積1025方呎，業主原開價2800萬元，放盤9個月，最終以2388萬元市價沽出，實用呎價23298元。



利嘉閣歐陽肇青補充，高座和低座均有連花園特色單位，前者實用面積800方呎以上，入場費約1900萬元，後者面積較細，實用570方呎單位入場費約1200萬元。屋苑現時有80個放賣盤，盤源充裕，提供各類型單位，以2房和3房戶型佔多。1房為複式間隔，與2房單位入場價相若，分別為950萬元和1000萬元；3房間隔則由1250萬元起。



淺月灣8個放賣盤



鄰近的天賦海灣8月仍未破蛋，7月則錄1宗買賣交投，為1期6座高層C室，實用面積1098方呎，原業主開價1700萬元放盤2個月，最終議價100萬至1600萬元轉售，實用呎價約14572元。



歐陽肇青指，天賦海灣1期和2期合共約有70個放盤，3期海鑽伙數較少，故放盤一向不多，目前約有10伙放售。入場費方面，以2期溋玥最平，因大多單位望內園景，實用面積1000至1200方呎單位叫價約1550萬元；1期望部份海景的單位最平叫價約2000萬元，望全海景則由3500萬元起步；3期海鑽1000方呎單位則由1650萬元起。



至於距離白石角較遠的淺月灣，7月和8月仍未有交投。美聯物業高級營業經理楊浩然表示，淺月灣6月錄2期雙號屋成交，實用面積1425方呎，業主放盤數個月，以1760萬元易手，實用呎價12351元。現時屋苑1、2期合共有約8個放賣盤，2期提供面積較細的洋房，入場費相對1期相宜，實用1425方呎洋房只需1800萬元起；1期實用3010方呎大屋入場費逾4000萬元。