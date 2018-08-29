  • 2018年8月29日 星期三
  • 28º
  • 83%
熱門： 張祺忠郭炳湘許金山劉德華櫻桃小丸子

日報新聞 > 地產

﻿薈晴開放式單位　呎租52.3元

2018-08-29 列印
  二手再錄市價租務個案，世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山薈晴2座高層連天台戶，面積237方呎，開放式間隔，以月租1.24萬租出，呎租約52.3元。據了解，業主於16年11月以397萬購入，可享租金回報率約3.7厘。

　　祥益分行經理黃文樂指出，屯門盈豐園2座高層C室，面積513方呎，3房間隔，獲一名區內客以1.3萬承租，呎租25.3元。

　　Q房網營業經理陳諺東稱，西灣河嘉亨灣5座低層H室，面積314方呎，屬1房間隔，單位望開揚市景，以1.72萬承租，呎租約55元。

　　港置首席聯席董事鍾嘉欣表示，長沙灣昇悅居2座中層D室，面積約489方呎，2房間隔，向北望內園泳池景，以1.9萬租出，呎租約38.9元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd