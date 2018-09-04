﻿議幅約1%至2% 中半山豪宅叫價硬淨買賣平穩

中半山豪宅交投量穩定，7月份有約14宗豪宅成交，8月初暫錄得約5宗交投，不少涉及大戶成交，愛都大廈罕有高層戶放盤約1個月，獲買家零議價承接，連車位作價1.25億元，呎價逾4.3萬元，兩者皆創屋苑新高。



近月，多區私樓成交皆明顯放慢，不過中半山的豪宅交投卻保持平穩。中原地產分區聯席董事李建榮透露，區內於6月及7月分別錄得約15宗及約14宗，而本月上旬亦暫有約5宗個案，當中佔4宗為大戶成交，實用面積介乎約1437方呎至2888方呎，每宗成交金額由約2800萬至1.25億元不等。



李氏指出，較早前，北角臨海豪宅新盤海璇推售，但新盤與中半山豪宅的客源不同，故中半山的睇樓量未有太大變化，當中約一半的睇樓客，找實用面積約2000方呎以上的大單位，銀碼由約5000萬元起步，甚至約1億元亦有市場。業主方面，叫價心態略為回軟，7月時仍有部份業主反價，現時他們普遍願意提供輕微議價空間，約1%至2%。



愛都大廈放盤1個月1.25億沽



本月的交投個案中，暫時以位於花園道的愛都大廈的成交價最高，2座高層D室，實用面積2888方呎，屬4房2套間隔，可享有城市景及維港，放盤約1個月期間，吸引多組客人查詢，業主叫價企硬，最終有買家決定零議價承接，連車位造價為1.25億元，實用呎價約43283元，樓價及呎價同創屋苑新高。



李建榮補充，愛都大廈惟30樓或以上單位可望維港海景，而且極少放盤，因此上述單位很快獲承接。屋苑今年內暫錄得3宗買賣，現時放賣盤約7個，大部份屬低層及連租約放盤，最平叫價為低層單位，望樓景，連車位約7700萬元。



嘉慧園連車位1.7億易手



李氏亦提及，毗鄰愛都大廈的老牌豪宅屋苑嘉慧園，7月份連錄2宗個案。先有高層H室，實用面積3349方呎，連車位以1.7億元易手，實用呎價約50761元，呎價首見5萬元水平。不久，位於高層F室，同樣實用面積3349方呎，獲買家斥1.77億元連車位購入，實用呎價約52852元，是次造價與呎價成屋苑新高。屋苑目前最新盤量約4個，連車位入場價約1.4億元。



美聯物業營業經理王炳傑表示，中半山近期屋苑造價較參差，一些提供大戶的豪宅屋苑，作價或呎價繼續創新高，但實用面積約1000方呎或以下的細單位，成交價稍為「回落至市價水平」。



雅賓利大廈減至8800萬成交



王氏續，單幢式物業雅賓利大廈(The Albany)於本月錄得今年的首宗買賣，單位位於低層A室，實用面積1948方呎，3房1套間隔，外望動植物公園及城市景，屬銀主放盤，於去年開始連車位9800萬元放售，最終減至約8800萬元成交，屬市價。市場現有約3個放售盤，連車位的入場費約9200萬元。



香港置業高級聯席董事袁振邦表示，最近股市較波動，但市場上暫未出現大幅減價求售的情況，相反，業主叫價依然硬淨，議價幅度約1%至5%，有部份業主更是「到價先賣」，若買家還價太多，或是與叫價有距離的話，就寧願不賣，料業主叫價會持續上升。



位於舊山頂道的知名屋苑帝景園，自5月份錄得2宗成交後，6月至今都未有開單。袁氏解釋，由於屋苑放盤量不足，影響成交，目前確實放售的單位僅約3伙，主要集中於低層，且整體盤量絕大部份屬連租約單位，其中1個低層3房戶連車位，叫價約5850萬元，為屋苑最平叫價的放盤。



袁振邦指出，帝景園5月份錄得4座高層A室，實用面積1533方呎，屬3房1套間隔，連1個車位以6580萬元成功易手，創屋苑同類型新高價，實用呎價約42922元。