第一城三房710萬沽
利嘉閣區域董事陳永強稱，上水名都4座中層C室，面積約376方呎，為兩房間隔，望開揚景，成交價507萬，呎價13484元，據悉，原業主於12年11月，以約275萬買入，帳面獲利約232萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山曉峰灣畔5座低層C室，面積482方呎，2房間隔，望海景，以740萬沽出，呎價15353元，屬市價水平。據了解，原業主於14年8月購入，當時作價450萬，帳面獲利290萬。
世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳廣明苑A座中層11室，面積601方呎，3房間隔，以獲區外客以538萬（居二市場價） 承接，呎價8952元。原業主於04年以128萬（未補地價）購入，帳面獲利410萬。
寶馬山花園呎價2.23萬
中原資深分區聯席董事林志達稱，北角寶馬山花園2座高層A室，面積871方呎，3房連套房間隔，享開揚景，以1950萬易手，呎價22388元，原業主於07年以748萬購入，帳面獲利1202萬。
代理指，馬鞍山銀湖．天峰5座高層A室，面積964方呎，3房連套房設計，以1768萬易手，呎價18340元，新買家為用家，原業主於10年以907萬購入，帳面獲利約861萬元離場。