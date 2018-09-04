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﻿屋苑頻錄市價成交

2018-09-04 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯營業經理鄭志燿表示，沙田第一城19座低層B室，面積451方呎，屬3房間隔，望園景，獲用家以710萬承接，呎價15743元，屬市價，原業主於98年8月以約177.8萬購入，帳面獲利約532.2萬。

第一城三房710萬沽

　　利嘉閣區域董事陳永強稱，上水名都4座中層C室，面積約376方呎，為兩房間隔，望開揚景，成交價507萬，呎價13484元，據悉，原業主於12年11月，以約275萬買入，帳面獲利約232萬。

　　世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山曉峰灣畔5座低層C室，面積482方呎，2房間隔，望海景，以740萬沽出，呎價15353元，屬市價水平。據了解，原業主於14年8月購入，當時作價450萬，帳面獲利290萬。

　　世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳廣明苑A座中層11室，面積601方呎，3房間隔，以獲區外客以538萬（居二市場價） 承接，呎價8952元。原業主於04年以128萬（未補地價）購入，帳面獲利410萬。

寶馬山花園呎價2.23萬

　　中原資深分區聯席董事林志達稱，北角寶馬山花園2座高層A室，面積871方呎，3房連套房間隔，享開揚景，以1950萬易手，呎價22388元，原業主於07年以748萬購入，帳面獲利1202萬。

　　代理指，馬鞍山銀湖．天峰5座高層A室，面積964方呎，3房連套房設計，以1768萬易手，呎價18340元，新買家為用家，原業主於10年以907萬購入，帳面獲利約861萬元離場。
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