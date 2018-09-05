﻿翠綠園林樹景 立德台高曠巨廳空間感強

立德台位處白沙灣，一帶建有不少洋房，背山面海，環境清幽。是次介紹的立德台一幢單號洋房，實用面積約1561方呎，擁3房1套房，空間寬敞實用，並連有約千呎花園，內有水池，恍如置身在公園。



立德台坐落於白沙灣，共有46座洋房，樓高3層，毗鄰西貢公路，約5分鐘車程即達西貢市中心，約15分鐘便到達港鐵彩虹站，交通便利。屋苑配套方面，設有泳池及網球場等設施，滿足戶主消閒娛樂的需要。是次精選立德台單號屋，實用面積約1561方呎，採3房1套房2廳間隔。



甫入大屋，地下為客廳，採中空設計，樓底高曠，空間偌大，可置大型傢俬。大屋用色素雅致，白牆配襯白色地磚，一側牆身掛了字畫，點綴家居，充滿藝術氣息。廳中擺放大型沙發、爵士鼓和電視櫃等家具，佈置淡雅。廳內設有落地玻璃門，連接約1000方呎花園，花園建有水池和不少植物，讓住客恍如置身在公園。



千呎水池花園



在上一層為飯廳及開放式廚房，飯廳中央置有圓形白色餐桌，襯有天藍色桌椅，用色形成對比。餐桌旁邊為開放式廚房，設有三邊廚櫃，而且設備齊全，備有嵌入式焗爐等，方便戶主隨時大展身手。拾級而上，為寢區。各房間方正實用，擺放雙人牀後，仍可3邊下牀。而主人房面積偌大，有2張雙人牀，周邊仍保留充裕的活動空間，非常舒適。另一房間有地枱牀，提供大量收納空間。



浴室方面，設有大型按摩浴缸，閒時可浸浴輕鬆一番；另有獨立淋浴間，照顧戶主不同的需要。再上為天台，空間廣闊，可添置戶外家具和燒烤爐，廣邀親朋好友舉行燒烤派對，為共聚天倫之選。