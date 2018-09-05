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﻿屯門市廣場兩房月租1.03萬

2018-09-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事袁思賢表示，屯門市廣場4座高層C室，面積369方呎，兩房設計，租客為區內客，以1.03萬承租，呎租27.9元。

　　Q房網營業經理馬宏恩表示，西營盤尚嶺高層C室，面積292方呎，一房間隔，望山景，獲租客以2.1萬承租，呎租72元。據了解，業主於14年以632萬購入，租金回報4厘。

　　香港置業營業經理林桂新表示，長沙灣昇悅居5座低層F室，面積508方呎，兩房間隔，議價後以2.02萬租出，呎租39.8元。據悉，業主於05年8月以約274萬購入，現享回報8.9厘。

　　美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角得寶花園B座低層3室，面積282方呎，一房間隔，月租1.28萬，呎租45.4元。
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