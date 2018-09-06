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﻿屋苑錄用家市價承接

2018-09-06 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山錦泰苑F座高層7室，面積506方呎，兩房間隔，望開揚景，獲換樓客以558萬（居二市場價）承接，呎價11028元，屬市價水平。

　　祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門翠林花園E座高層2室，面積602方呎，獲一名外區客垂青，以669萬購入，呎價11113元，屬市場價成交。原業主09年以約165萬購入，帳面獲利約504萬。

　　利嘉閣區域董事陳永強稱，粉嶺中心J座低層8室，面積465方呎，為兩房間隔，望開揚景，獲上車客以600萬承接，呎價12903元。
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