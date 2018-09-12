﻿貼市價盤源稀少 九龍塘豪宅睇樓成交量俱跌

近月，九龍塘豪宅市道冷清，其中，老牌屋苑碧華花園打破約3個月的悶局，本月錄得1宗成交，連車位造價約2250萬元。另畢架山一號近期亦有頂層連天台單位，放盤約4個月後，減價50萬元，連車位作價3500萬元沽出。



中原地產高級客戶經理李瑞儀表示，九龍塘近月的買賣氣氛淡靜，若以小學41校網的範圍計算，區內於7月直至下旬才錄得成交，全月共有約3宗買賣，而8月份亦暫時錄得2宗，成交主要集中鄰近喇沙利道一帶，單位實用面積由約882方呎至1696方呎，以中型單位為主，造價介乎1318萬至3880萬元不等。至於洋房，近月則未有成交。



碧華花園2250萬連車位沽



另外，由於區內都以家庭客為主要客源，他們趁暑假離港外遊，又或是忙著為子女準備開學，因此睇樓量方面亦明顯下跌約一半。目前，睇樓客以本地人佔略多數，比例約6成，主要目標是約2000萬元的單位作自用。區內業主普遍都願意開門給準買家睇樓，而且「有價講」，議價幅度可達約1成，另有個別業主原本打算「由租轉賣」，但暫時都封盤不賣。



綜觀8月份的成交，市場錄得老牌豪宅屋苑碧華花園的成交，單位為7座中層C室，實用面積1211方呎，外望內園，約2個月前，連車位以2300萬放盤，其後減價約50萬元，由買家以2250萬元買入自用，屬市價成交。李瑞儀補充，該屋苑對上一宗成交已經是今年5月，位於3座中層C室，同樣實用面積1211方呎，連車位的造價為2030萬元。



根德閣3房1838萬易手



碧華花園最新有約12個放盤，當中8個放盤屬3房間隔，其中1個入場單位叫價約2200萬元，不連車位，其餘單位則為4房大戶，實用面積逾1600方呎，分布於A室及B室，連車位叫價約2900萬元起。



本月另一宗買賣，則位於毗鄰碧華花園及喇沙小學的根德閣，中原地產李瑞儀透露，5座中層C室，實用面積882方呎，屬3房1套間隔，於月初連車位以1838萬元一併售出。是次成交乃相隔接近1年半後，屋苑再錄得的買賣個案，在2017年3月，屋苑5座低層D室，實用面積1037方呎，連車位則以1498萬元成交。



根德閣共有5座，所有單位採3房1套間隔，市場最新盤量約3個左右，實用面積均為882方呎的「細3房」，當中只得1個為鎖匙盤，單位連車位叫價約2400萬元，為叫價最高的放盤。



美聯物業區域營業董事鍾坤文表示，每逢暑期乃是九龍塘的租務旺季，今年也不例外，7月至8月共暫有約43宗租務個案。區內豪宅買賣交投放慢，主要是不少優質單位都於3月至5月時候沽出，同時未有新盤源補充。再者，近期全球經濟環境波動，無論是買家或是業主都抱較觀望態度。至於本地銀行早前宣布調高按揭息率，鍾氏認為區內買家多選用H按(銀行同業拆息利率)，而且大部分都擁有一定的經濟能力，故這方面影響並不大。



畢架山一號頂層3500萬承接



九龍塘大型豪宅屋苑畢架山一號，本月錄得罕有特色戶成交，鍾氏透露，該頂層單位實用面積1040方呎，屬3房1套間隔，另設有876方呎天台，連車位於今年4月放賣，叫價3550萬元，原業主最後減價50萬元，以市價3500萬元交吉易手，實用呎價約33654元，為8月份屋苑暫時錄得的買賣。畢架山一號現有約40個放賣盤，包括2個特色單位，均屬連花園單位，入場單位為實用面積1104方呎，設有約400方呎花園，叫價約4100萬元，不連車位。