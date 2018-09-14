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﻿峻瀅三房月租2.2萬

2018-09-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網高級營業經理鄧錦慈表示，將軍澳峻瀅7座高層G室，面積752方呎，三房連套房間隔，獲租客以2.2萬元租入，呎租為29.3元。據了解，業主於14年5月591.1萬元購入，按買入價計算，租金回報4.5厘。

　　世紀21物業（荃灣）分行市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣萬景峯6座中層B室，面積666方呎，以月租2.7萬元租出，呎租41元。據了解，業主於07年8月以449萬元購入，可享租金回報率7.2厘。

　　香港置業市務經理（銷售）胡耀才表示，長沙灣昇悅居2座高層A室，面積515方呎，兩房間隔，望海景，以2.2萬元租出，呎租42.7元。據悉，業主於05年9月以340萬元購入，現享回報約7.8厘。
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