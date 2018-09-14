﻿罕有相連大宅 君頤峰瑰麗廳堂寬敞舒適

坐落於市區豪宅地段的君頤峰，乃是何文田指標豪宅屋苑之一，今次帶大家參觀的罕有放盤，屬自製相連單位，實用面積約2000方呎，4房2套設計，坐向東南，居高臨下，對正京士柏運動球場，遠眺維港煙花景致。



君頤峰於2004年入伙，由8座物業呈V形排列，提供約700個單位，主打3房及4房間隔，亦有部分屬相連單位及複式大戶供選擇。物業基座為平台花園及住客會所，綠化面積充裕，而會所則提供泳池、網球場及宴會廳等設施。



物業位於衛理道，毗鄰其他豪宅屋苑如帝庭園、京士柏山等，駕車亦可經紅磡海底隧道過海往港島，或經公主道往新界。



4房雙套設計



君頤峰本身亦有提供原裝相連的特色戶，而今次參觀的高層單位，據了解，戶主買入2個單位後，斥資打通及豪裝，實用面積達1967方呎，打通後大廳間隔變得方正偌大，佈置以白色、杏色及淺啡色為主，用色偏向大地色調，再配襯富有大宅氣派的水晶吊燈，營造出低調高貴之感。



客飯兩廳佈局鮮明有序，客廳中央純粹放置1組U形沙發都綽綽有餘，而飯廳則以圓形餐桌作主角，旁邊一隅設有吧枱，作為廳堂與廚房之間的過渡。



遠眺維港景致



單位原則共有6個房間，現已改為4房2套間隔，位於大廳的兩側，主人套房佈置同樣簡約時尚，大牀的一旁設有梳妝台，以隱藏門設計修飾套廁大門，空間更歸一，至於男女戶主則各自擁有衣帽間，由隔壁的客房及客廁改建而成，收納更井井有條。



景觀方面，大廳及所有房間皆向東南方，景觀一致，踏出大廳露台，不但俯瞰京士柏運動場那綠草如茵的球場，還可由左至右眺望何文田、紅磡、尖沙嘴一帶市區，更能望到對面港島，景色令人著迷，遇上大節日，更可以欣賞煙花美景。