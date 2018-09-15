綠悠軒兩房578萬沽
美聯高級營業經理冼晉毅表示，筲箕灣廣場麗雅閣高層G室，面積361方呎，兩房間隔，以630萬易手，呎價17452元，買家為用家。原業主於96年以211萬購入，是次轉售帳面獲利419萬。
祥益區域董事袁思賢表示，屯門市廣場1座高層G室，面積335方呎，兩房設計，獲區外首置客承接，以510萬購入作自住，呎價15224元，屬市場價成交，買家購入作自住之用。原業主於11年以182.8萬購入，是次轉手帳面獲利327.2萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山雅景臺1座低層C室，面積656方呎，三房間隔，望山景，獲換樓客零議價，以850萬（自由市場價）承接，呎價12957元。據了解，原業主於98年以202.3萬（已補地價）購入，帳面獲利647.7萬。
雅景臺零議價易手
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角和富中心16座中層D室，面積840方呎，三房間隔，望開揚景，獲買家以1560萬承接，呎價18571元。據了解，原業主於11年以755萬購入，帳面獲利805萬。
代理指，青衣青怡花園4座高層B室，面積343方呎，兩房間隔，以590萬成交，呎價17201元。
原業主於10年以167萬買入，帳面獲利423萬。