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﻿北角珊瑚閣3房連套房5.5萬租出

2018-09-20 列印
　　二手再錄市價租務個案，世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角半山珊瑚閣A座高層6室，面積1382方呎，3房連套房間隔，望海景，以5.5萬租出，呎租約40元。據了解，原業主於17年以2186萬購入，租金回報率約3厘。

　　Q房網聯席營業董事練卓杭表示，西灣河欣景花園3座中層F室，面積681方呎，屬3房間隔，望海景，獲租客以2.6萬租入，呎租約為38.2元。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣宇晴軒5座高層B室，面積464方呎，2房間隔，望內園景，以1.95萬租出，呎租約42元，據悉，業主於07年1以約263萬購入，現享回報約8.9厘。

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山新港城M座中層8室，面積551方呎，以22000元租出，呎租39.9元。
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