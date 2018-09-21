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﻿帝柏海灣三房月租3.1萬

2018-09-21 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事林佩玲表示，大角咀帝柏海灣5座高層A室，面積674方呎，三房間隔，望開揚景，以3.1萬租出，呎租46元。

據悉，業主於08年12月以549萬購入，租金回報6.8厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河Island Residence中層G室，面積543方呎，兩房間隔，望海景，獲外區租客以2.8萬承租，呎租51.6元。據了解，業主於16年1月以1011萬購入，租金回報3.3厘。

　　中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城3座中層NC室，面積842方呎，三房連套房間隔，以3.2萬租出，呎租38元。業主於10年以1068萬購入，是次租出可享3.6厘租金回報。
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