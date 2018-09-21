﻿THE ALBANY典雅瑰麗寬敞廳堂 對正繁華中區

中半山是港島傳統豪宅地段之一，擇居於此非富則貴，其中毗鄰香港動植物公園的THE ALBANY，一向盤量及成交不多，以下參觀的罕有放盤，實用面積1948方呎，4房連1套房間隔，單位裝潢瑰麗豪華，可享有兩邊景致，其中露台可前望公園樹景，核心商業區一帶的摩天大廈及維港都盡收眼簾。



坐落雅賓利道的單幢式豪宅屋苑THE ALBANY，是不少名人明星的居所，物業於1989年入伙，5樓至38樓為住宅樓層，單位總數約84個，設有室外游泳池。屋苑的地理位置獨特，三面都被旁邊的香港動植物公園包圍，加上大廈外牆髹上粉橙色，顏色頗為鮮艷，使物業外貌更見突出。由項目前往中環及金鐘相當方便，駕車都不消15分鐘。



擁動植物公園美景



是次介紹的單位為中層A室，實用面積1948方呎，屋內採用典雅的裝潢，地台以黑色地板鋪砌，牆身及天花則以白色粉飾，形成強烈的對比，偌大廳堂間隔分明，客廳可放兩組白色長形沙發，以及玻璃枱面的茶几，擺放大型電視機都綽綽有餘。旁邊的飯廳設置清玻璃的圓餐桌，配上白色有背餐椅，貼牆而放的矮櫃亦以白色拼金色打造，感覺更歸一。



歐陸風格時尚舒適



飯廳外連長露台，前方是香港動植物公園的一大片綠景，更可180度環望西半山至金鐘一帶大都會景致，包括禮賓府及多幢銀行總行，還可遠眺維港海景。



單位共有4房1套，主人套房亦貫徹大廳的佈置格調，內籠以白色為主調，放置具歐陸風格的雙人睡牀，牀頭的牆身掛上1幅畫作，令房內格調更為提升。



至於飯廳旁邊的空間則為書房，以玻璃趟門開關，以保持廳堂的空間感，房內間隔工整實用，設有矮櫃及書櫃，而大窗則外望中半山一帶的屋苑，如裕景花園及帝景園等。