柏傲山低市價10%沽
世紀21溢榮客戶經理林曉怡表示，筲箕灣協和大廈中層C室，面積337呎，以「一口價」500萬獲承接，呎價14837元，低市價近10%。
美聯高級分區營業經理梁兆堅表示，沙田中心廣寧大廈低層A室，面積288呎，以528萬成交，呎價18333元，同樣低市價10%。
利嘉閣分行聯席董事李偉佳表示，沙田好運中心愉林閣高層D室，面積443呎，以768萬售出，呎價17336元。原業主於2015年5月以560萬購入單位，屬SSD鬆綁貨，持貨三年帳面獲利208萬。
領都1355萬破頂
中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳茵怡花園1座中層G室，面積400呎，以553萬（自由市場價）成交，呎價13825元。原業主於2015年8月以424萬買入單位，屬SSD鬆綁貨，持貨三年帳面獲利129萬。
中原高級區域經趙嘉威表示，將軍澳日出康城領都1座中層A室，面積964方呎，剛以1355萬售出，成交價首破1300萬，創屋苑造價新高，呎價14056元，創同類新高，買家為區內換樓客，看好日出康城發展。原業主於2009年7月一手買入，當時作價667.3萬。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界區有多個新盤緊接登場，屯門新盤呎價更低至一萬，搶去不少客源，加上中美貿易戰及加息陰霾，令二手睇樓量及成交量持續疲弱。