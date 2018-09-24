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﻿屋苑紛錄低價成交

2018-09-24 列印
■過去周末百大屋苑僅錄零星成交，當中不乏低市價交投個案。
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        大型新盤接連開售，二手觀望氣氛濃厚，過去兩日百大屋苑僅錄零星成交。市場消息透露，北角柏傲山5座低層D室，面積596呎，原以1900萬放盤，日前減價至1690萬連租約易手，呎價28356元，創屋苑二手造價新低，低市價10%。

柏傲山低市價10%沽

　　世紀21溢榮客戶經理林曉怡表示，筲箕灣協和大廈中層C室，面積337呎，以「一口價」500萬獲承接，呎價14837元，低市價近10%。

　　美聯高級分區營業經理梁兆堅表示，沙田中心廣寧大廈低層A室，面積288呎，以528萬成交，呎價18333元，同樣低市價10%。

　　利嘉閣分行聯席董事李偉佳表示，沙田好運中心愉林閣高層D室，面積443呎，以768萬售出，呎價17336元。原業主於2015年5月以560萬購入單位，屬SSD鬆綁貨，持貨三年帳面獲利208萬。

領都1355萬破頂

　　中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳茵怡花園1座中層G室，面積400呎，以553萬（自由市場價）成交，呎價13825元。原業主於2015年8月以424萬買入單位，屬SSD鬆綁貨，持貨三年帳面獲利129萬。

　　中原高級區域經趙嘉威表示，將軍澳日出康城領都1座中層A室，面積964方呎，剛以1355萬售出，成交價首破1300萬，創屋苑造價新高，呎價14056元，創同類新高，買家為區內換樓客，看好日出康城發展。原業主於2009年7月一手買入，當時作價667.3萬。

　　中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界區有多個新盤緊接登場，屯門新盤呎價更低至一萬，搶去不少客源，加上中美貿易戰及加息陰霾，令二手睇樓量及成交量持續疲弱。
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