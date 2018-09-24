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﻿賢文禮士三房月租6.5萬

2018-09-24 列印
        美聯物業分行高級區域經理鄭嘉欣表示，九龍塘賢文禮士2座連平台花園單位，面積1451方呎，連481呎平台花園，三房兩套設計，獲家庭客連車位以6.5萬元承租，呎租44.8元。業主於2017年5月以3037.49萬元購入，可享租金回報2.6厘。

　　香港置業分行高級聯席董事陳達安表示，長沙灣尚都低層C室，一房間隔，望市景，面積317方呎，經議價後以1.5萬元租出，呎租47.3元。業主於2016年7月以474萬元購入上述單位，可享租金回報3.8厘。

　　祥益地產分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊2期4座低層G室，面積548呎，三房兩廳，獲區內客垂青，以1.26萬元即睇即租，呎租23元。以同類單位銀行估價582萬計算，該單位租金回報2.6厘。

　　編按：筆者休假，樓聲物語及樓聲隨筆暫停一周。
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