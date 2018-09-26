﻿上月未錄洋房易手 西貢豪宅持貨力強買賣淡靜

西貢近數月交投淡靜，業主持貨力強，買家亦持觀望態度，有礙交投，8月未有錄得洋房二手成交，僅有銀海山莊地下連花園分層戶獲承接。區內大型指標洋房屋苑匡湖居，6月至今仍未破蛋。



西貢豪宅二手交投於7月和8月份依然淡靜，8月未有錄得別墅二手成交，僅有一個分層單位獲承接，主要原因是區內業主持貨力強，維持強硬態度，待價而沽，而買家則受加息和股市影響，持觀望態度，對樓市前景有所保留，暫緩入市。縱使區內3個新盤逸瓏海匯、傲瀧和逸瓏園，以及多區新盤豪宅推售，搶去市場焦點，但業主未有因而減價吸客，或擴大議價空間。美聯物業高級營業經理楊嘉麗表示，新盤發展商提供各類優惠，但與別墅客路不盡相同，如傲瀧雖然有提供大呎碼複式單位，但對鍾情洋房的買家來說，吸引力一般，而且要另購車位，以傲瀧為例，車位入場價約230萬。因此，新盤大賣暫未對洋房業主造成壓力。



匡湖居僅10屋放售



區內大型指標洋房屋苑匡湖居，6月至今仍未破蛋，最近成交錄於5月份，為5期A段雙號屋，實用面積1406方呎，以2580萬沽出，實用呎價約18350元。屋苑現時約有10個買賣放盤，當中僅6、7間可睇樓，其餘連有租約。目前，最平叫價為2550萬，望馬路景的洋房。至於望開揚內湖景，入場價則約3500萬，該放盤位處D段，景觀開揚。



海天灣連花園4500萬成交



世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢別墅交投疏落，近期成交錄於7月份，為海天灣雙號屋，實用面積1762方呎，望海景，連有約1305方呎花園，以4500萬成交，實用呎價約25539元。現時，屋苑僅有2個放盤，實用面積皆為1966方呎，其中一個連租約叫價5500萬，另一間則已交吉，享有海景，叫價5800萬。



銀海山莊放盤半年每呎1.3萬沽



分層單位方面，美聯楊嘉麗提到，西貢區8月唯一一宗分層單位成交為銀線灣銀海山莊單座地下單位，實用面積695方呎，連有約200方呎花園，望樹景，業主原開價1050萬，放盤約半年，終以952.8萬連1個車位易手，實用呎價約13709元。銀海山莊提供3類戶型，分別為上、下複式，以及地下連花園單位，除第1座外，其餘座數均享海景。現有3個複式單位放售，最平叫價為全海上複式單位，實用面積1083方呎，叫價2390萬；另有1個地下連花園單位放售，享海景，現連租約叫價1900萬。



世紀21奇豐廖振雄表示，西貢近月二手交投以低密度豪宅為主，分層單位銀碼約一千多萬，屬樓換樓市場，故有一定承接力。7月錄數宗分層戶成交，其中位於大網仔的早禾居提供洋房及分層單位，洋房大半年仍未有交投，對上一宗成交錄於去年11月，為實用面積2299方呎的雙號屋，以3300萬沽出，實用呎價約14354元。近月則有實用面積910方呎的分層戶獲承接，單位享有海景，成交價1688萬「意頭價」連車位易手，實用面積呎價約18549元。屋苑現時未有分層戶放售，洋房則約有3間，叫價由4800萬起。