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﻿栢慧豪園兩房月租1.28萬

2018-09-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園5座高層H室，面積494方呎，兩房間隔，以1.28萬租出，呎租26元。業主於12年以275萬購入，租金回報5.6厘。祥益區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場B座高層1室，面積409方呎，兩房設計，為外區客租用，單位月租1萬，呎租24.4元。

　　美聯營業經理陳錦麟表示，九龍塘雅景樓中層B室，面積1088方呎，兩房間隔，望樓景，連車位月租4.25萬，呎租39.1元。業主於16年斥資1300萬購入，回報率3.9厘。

　　利嘉閣區域董事陳永強透露，粉嶺花都廣場5座高層G室，面積526方呎，三房間隔，以月租1.49萬租出，呎租28.3元。據悉，業主於97年以303.4萬購，租金回報率5.9厘。
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