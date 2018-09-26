﻿半山壹號四房 2900萬成交

天巒單號屋2100萬
中原市務經理陳秉霖表示，上水天巒納沙泰爾大道單號屋，面積1695方呎，以2100萬獲承接，呎價12389元，買家購入作自住。據悉，原業主於14年以1880萬購入，是次轉手帳面獲利220萬，單位升值約11.7%。
利嘉閣高級經理劉玉麟表示，跑馬地嘉泰大廈低層A室，面積約471方呎，為兩房設計，望開揚景，以710萬易手，呎價15074元。
同時亦錄得租務個案，市場指，跑馬地雅詩大廈中層A室，面積約1051方呎，採3房間隔，望馬場景，經議價後以44000元租出，呎租約42元。據了解，業主於09年以約1380萬購入，現出租可享租金回報約3.8厘。
柏傲山呎租63元
區內代理指，北角柏傲山5座高層C室，面積716方呎，2房間隔，享山景，以45000元租出，呎租63元，業主於14年底以約1960萬購入，租金回報約2.7厘。
紅磡海逸豪園4座頂層單位，面積約1087方呎，採3房連房間隔，望海景，議價後以37000元租出，呎租約34元，據了解，業主於05年3月以約758萬購入單位，現出租可享租金回報約5.9厘。
另外，清水汀傲瀧20座地下連花園單位，面積約893方呎，為3房間隔，望內園景，連車位以4萬租出，呎租約44.8元。據了解，業主於17年以約1720萬購入，租金回報率約3厘。