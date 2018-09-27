﻿御林皇府雙號屋 4500萬易手

中原分行經理林偉明表示，上水天巒加倫大道雙號屋，面積2018方呎，議價後以3250萬易手，呎價16105元，新買家為用家。據了解，原業主則於11年以3059萬購入，是次易手帳面獲利191萬。
港濤軒呎價1.99萬
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角港濤軒中層D室，面積802方呎，三房連套房間隔，望樓景，以1600萬沽出，呎價19950元。據了解，原業主於09年9月以810萬購入，帳面獲利790萬。
世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，大坑高寧大廈中層F室，面積567方呎，兩房間隔，望開揚景，獲區外換樓客以1100萬承接，呎價19400元。據了解，原業主於06年以380萬購入，帳面獲利720萬。
美聯營業經理陳凱迪表示，西半山瑧環低層B室，面積296方呎，開放式間隔，望開揚景，議價後以883萬成交，呎價29831元，原業主於10年以756.1萬購入，轉手帳面獲利126.9萬。
翠璧中層呎租43元
另外，豪宅亦錄得多宗租務個案，香港置業高級聯席董事黃英偉表示，跑馬地翠璧中層G室，面積510方呎，一房間隔，望山景，以2.2萬租出，呎租43.1元。據悉，業主於18年以868萬購入，回報約3厘。