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﻿海栢兩房月租1.6萬

2018-09-27 列印
　　二手再錄市價租務個案，世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山海栢花園6座低層G室，面積424方呎，兩房間隔，以1.6萬租出，呎租37.7元，屬市價水平。據了解，業主於97年以382萬元購入，可享租金回報率5厘。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水順欣花園2座高層J室，面積583方呎，三房間隔，望山景，以14000元租出單位，呎租24元。據悉，業主於08年6月以198萬買入上述單位，現租出可享租金回報率8.5厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河逸濤灣4座中層B室，面積561方呎，兩房間隔，獲外區租客以2.6萬租入，呎租46.3元。據了解，業主於05年以430萬購入，按買入價計算，租金回報7.3厘。
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