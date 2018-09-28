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﻿第一城兩房月租1.43萬

2018-09-28 列印
　　世紀21奇豐高級分行經理吳元利表示，沙田第一城19座低層D室，面積327方呎，兩房間隔，原開價月租為1.45萬，及後微減200元，獲租客以1.43萬承租，呎租43.7元。

　　利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇透露，將軍澳海翩匯3座高層H室，面積271方呎，開放式間隔，以1.46萬承租，呎租53.9元。

　　Q房網營業經理黃仲勤指出，將軍澳裕明苑B座高層6室，面積433方呎，為兩房改一房間隔，獲租客以1.5萬承租，呎租35元。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門邁亞美海灣1座高層E室，面積438方呎，兩房間隔，獲區內客以月租1.2萬承租，呎租27.4元。

  邱氏續稱，以銀行估值616萬計算，單位租金回報率為2.3厘。
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