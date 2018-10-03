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﻿嘉亨灣兩房獲2.35萬承租

2018-10-03 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣5座高層E室，面積494方呎，屬兩房間隔，望市景，獲租客以2.35萬租入，呎租約為48元，據了解，業主於11以550萬購入上，按買入價計算，租金回報達5.1厘。

  香港置業首席聯席董事許美華表示，沙田九肚玖瓏山傲瓏閣3座高層C室，面積982方呎，3房間隔，獲外區客以2.8萬租入，呎租28.5元，業主於14年1以約1248.6萬購入，租金回報2.7厘。

  美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山薈朗1座高層B06室，面積約293方呎，屬1房間隔，望山景，以1.45萬租出，呎租49.5元，業主於16年以約437.38萬購入，現享租金回報約4厘。
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