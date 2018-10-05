﻿屋苑錄用家市價承接

銀禧花園呎價1.31萬
香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳欣明苑B座中層6室，面積401方呎，兩房間隔，望市景，獲外區客以590萬（自由市場價）購入，呎價14713元，買家購入作自住。
世紀21物業（荃灣）市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣麗城花園二期4座低層B室，面積572方呎，以705萬沽出，呎價12325元。據了解，原業主於04年以161萬購入，帳面獲利544萬。
代理指，沙田中心東寧大廈低層D室，面積378方呎，以606萬易手，呎價16032元。原業主於10年以241萬購入，帳面獲利365萬。
利嘉閣市務經理古向嘉表示，大圍名城1期5座高層SC室，面積959方呎，四房一套連儲物室間隔，享山景，以1750萬易手，呎價18248元。據了解，原業主於10年4月以1171.3萬購入，帳面獲利578.7萬。
世紀21北山地產客戶經理楊詠詩表示，北角威德閣高層A室，面積518方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以600萬承接，呎價11583元，屬市價水平。據了解，原業主於04年以250萬購入，帳面獲利350萬。
威德閣高層「六球」沽
代理指，大埔滌濤山7座高層B室，面積1093方呎，三房加工人房間隔，望內園景，以1280萬沽出，呎價11711元。