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﻿屯門時代廣場呎租28.9元

2018-10-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場E座中層9室，面積346方呎，兩房設計，獲區外客以月租1萬承租，呎租28.9元。

　　Q房網營業經理陳振興表示，西環恒裕大廈中層C室，面積257方呎，開放式間隔，獲租客以1.55萬承租，呎租60.3元。

  據了解，業主於10年以190萬購入，按買入價計算，租金回報近10厘。

　　利嘉閣聯席市務董事周鍵喬指出，長沙灣宇晴軒5座高層H室，面積602方呎，三房間隔，獲租客斥資2.6萬承租，呎租43.2元。據了解，業主於10年1月以598萬購入，租出可享租金回報逾5厘。

　　代理指，小西灣藍灣半島5座高層H室，面積323方呎，一房間隔，環境清靜，以1.65萬租出，呎租51元。

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