﻿俯覽香港公園 俯覽香港公園

港島中半山豪宅地段，鄰近灣仔及中環金融核心地帶，是次為大家介紹位於堅尼地道上的帝景閣，市場正有複式大戶放售，實用面積為1758方呎，設4房2套間隔，客廳備有偌大玻璃，近望香港公園，遠眺中環金鐘一帶繁華景致，以及部份維港景色。



位於堅尼地道3號的單幢豪宅帝景閣，約29年樓齡，樓高39層，33層以下為分層單位，以上為則為9個複式戶。屋苑位於小學11校網以及中西區中學仍是港島區著名校網，定能為子女鋪設良好成長道路。屋苑鄰近香港公園及香港動植物公園，而屋苑內設有游泳池及健身室，為消閒提供良好地方。駕車前往中環金鐘只需5分鐘，交通便利。



是次參觀為帝景閣複式單位，實用面積為1758方呎，剛進屋內會被右側牆身設計帶出的層次感所吸引，令平淡的牆身增添色彩，客廳間隔實用，落地玻璃前置有電視機，香港公園及中環至金鐘一帶景致收納在玻璃內，與Ｌ形沙發旁的窗戶帶有引光入室作用，走進屋內飯廳位置，被那餐桌上掛着的別致吊燈所吸引，與主廳吊燈各異，使兩廳明顯區分着。



1758方呎複式



飯廳旁設有工作間，房間側設有陳架擺設，工作過後望向後方景觀，使住戶得以放鬆休息。工作房以一扇黑色拉門分隔，當閒置時把門拉開，能使空間增多。廚房行動空間多，多人下廚也不會擁擠。



走進上層，樓梯採用玻璃間隔，視覺上不會過於壓迫。上層房間各有特色，住戶也能充分使用空間，主人套房放置雙人牀及鋼琴後，仍有大量活動空間，可見空間寬敞，另一房間把電腦工作空間置於大型窗戶旁，引光入室，不會導致眼睛過份疲勞，在一側牆身上採用特色圖案設計，使房間增添生色。