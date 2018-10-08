﻿4房1套大戶 康威園長形大廳別致優雅

干德道貴為西半山豪宅集中地，如今次為大家介紹的老牌豪宅康威園，所有單位均為大碼戶型，用家主導，其中市場現有放盤，實用面積1550方呎，內穩裝潢雅致，可遠眺部分維港海景。



老牌屋苑康威園樓齡約46年，設有A至F座，並分為3座物業，提供120個單位，所有單位清一色實用面積為1550方呎。



屋苑坐落於干德道，同一街道上還有多個物業為鄰，例如敦皓、天匯及聯邦花園等，此外物業也毗鄰半山自動扶手電梯系統，只須步行約5分鐘前往干德道的起點，便能到達羅便臣道至中環的多條街道及建築，而且大部份路程都有瓦遮頭，十分方便。值得一提，康威園更是屬於小學11校網及中西區中學校網，名校林立。



這次走訪的單位為高層A室，大廳內籠用色柔和，以木色及杏色作佈置主調，廳堂面積偌大，客飯兩廳分區鮮明，其中客廳呈L形放有2組大型沙發，還有位置擺放按摩椅及躺椅，在家中都能夠享受休閒生活。



近半山扶手電梯



客廳備有一排闊窗，窗戶用上清玻璃，室內通爽開揚，外望干德道方向的樓景，穿過一幢幢物業，視野可遠至維港海景，隱約望到西九龍市景。至於飯廳，中央擺有一組餐桌椅，可容納多人，四周仍走動方便。而周邊分別置有儲物櫃，其中一邊訂造木系牆身，中空設計放滿不少戶主的擺設。



位處小學11校網



大宅設有4房1套間隔，主人套房間隔寬敞，裝潢與廳堂大同小異，房內設有兩面大窗，大牀置於近窗的位置，下牀空間非常充裕，睡牀對面放有大型木製衣櫃都綽綽有餘。套房浴室四正簡潔，具有酒店式「五件頭」配套，可見氣派非凡。其他房間闢作睡房、書房及儲物房，所有間隔不連窗台，實用性更高。