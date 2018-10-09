﻿議價空間收窄 跑馬地豪宅叫價硬成交弱

跑馬地豪宅交投氣氛轉弱，買家觀望樓價有所調整，積極還價，但業主叫價態度強硬，可議價空間有限。指標豪宅屋苑禮頓山，最新有4房大戶減價「1球」，連車位造價6700萬沽出，屬市價。



中原地產資深分區聯席董事林美珊表示，跑馬地於6月至9月期間的交投，出現明顯放慢，6月及7月分別錄得約77宗及約50宗成交，但8月則下跌至約17宗，而9月的市況大致相若，錄得約11宗成交。市場繼續以一手單位為主導，令二手市場成交淡靜，睇樓量亦隨之減少。



禮頓山馬場景造價6700萬



跑馬地擁有多個豪宅屋苑，當中禮頓山具有指標性，於2002年入伙，享有地利之便，鄰近銅鑼灣的商業及購物區。屋苑提供約552個單位，提供2房至4房戶型，向來以用家主導，放盤量及成交量不多。中原地產資深分區聯席董事鄭偉倫透露，現時禮頓山最新有約15個放盤，交吉及連租約放盤各有一半，近2個月的平均實呎叫價約4.2萬，只有少部分業主願意提供5%以內的議價。



成交方面，鄭偉倫表示，禮頓山於8月及9月分別錄得1宗成交。最新成交為3座中層B室，實用面積1461方呎，設有4房1套間隔，外望跑馬地馬場，單位連車位原叫價6800萬，後來減價約100萬，以6700萬交吉沽出。此外，市場於8月錄得2座低層B室，實用面積1240方呎，原業主本來於2016年10月將單位租出，其後今年6月決定連租約放賣，單位連同車位叫價5600萬，約2個月後終獲買家「無樓睇」下，斥5500萬承接，實用呎價約44355元。



比華利山連車位3018萬成交



坐落樂活道的比華利山，為區內另一大型豪宅屋苑，由10座組成，主打3房或4房。美聯物業高級營業經理黃達權表示，屋苑成交同樣不多，8月及9月各錄得1宗買賣，其中K座高層02室，實用面積1083方呎，屬3房1套間隔，外望附近的香港大球場，可遠眺銅鑼灣至天后一帶市景及部份海景，放盤約2個月後，市場最新錄得連車位以約3018萬成交。



黃氏又補充，由於比華利山即將進行大維修，普遍業主期待維修後可提升單位的價值，所以現時市場的放盤不多，確實放售的單位不足10個，大部份屬連租約，交吉單位僅約3個。屋苑3房最平叫價位於低層，連車位叫價約3100萬；4房售價則連車位約3650萬。



樂陶苑大球場景3100萬沽



鄰近比華利山的樂陶苑，4座組成，於1987年入伙，同樣供應逾1000方呎的大碼單位，近期罕有錄得單位成交。利嘉閣地產市務經理高偉鴻透露，該單位為B座中層05室，實用面積1103方呎，坐向正東，飽覽大球場景觀及開揚市景，於9月連車位售出，作價3100萬，屬同類型單位新高價。單位約半年前以3200萬放賣，經多番議價後，減價「1球」，減幅約3%。屋苑今年暫有約10宗成交，現時放賣盤約5個，最平的放盤為實用面積約1110方呎的地下連平台單位，叫價約2800萬。



高氏又指出，去年年尾至今年初，跑馬地豪宅間中亦會出現反價情況，但現時多個新盤貼市價推售，發展商又提供多項付款方式予買家選擇，再者多項負面消息，令目前區內交投放慢，陷於膠著。買家轉趨觀望，有部份還價約1成，惟不少業主實力雄厚，不太肯讓步，導致買家預期與業主叫價之間出現落差，業主寧可持貨，放租不賣，除非有個別原因才會減價，不過幅度約2%至3%。