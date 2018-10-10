﻿飽覽大潭港海景 紅山半島摩登巨廳閒逸寫意

紅山半島是港島大潭地標豪宅，分別提供分層單位及洋房，當中洋房數目超過200多個，是次介紹屋苑其中一個洋房，實用面積逾2500方呎，樓高3層，廳堂外連大露台，飽覽大潭港，面向山海雙景，盡收眼底。



紅山半島坐落大潭的白筆山道，三面環海，背靠大潭郊野公園，毗鄰著名龜背灣及大潭水塘，得天獨厚。屋苑分為A至D區，A至C區為獨立屋，共有246座，每戶皆設有門牌，而D區則為10座分層大廈，提供248個單位，項目不但設有住客會所，亦備有商場，提供超級市場及診所等店舖，附近還有香港國際學校。屋苑連接大潭道，駕車可經大潭道前往柴灣及小西灣一帶，前往赤柱正灘及大街亦不消10分鐘。



4房1套 素色裝潢



立即帶大家走訪大宅，入口位於車庫旁。首先參觀大宅的廳堂，大廳空間寬闊，佈置以素色為主調，打造溫暖的居家感覺。客廳放置大型沙發、茶几及小矮櫃，亦無損廳區的空間。旁邊的飯廳放有1組白色6人餐桌椅，天花掛上別致的燈具，顯得時尚高雅。大廳備有落地玻璃趟門，外連大露台，引入自然光之餘，也可180度欣賞眼前的山景與大潭港海景。



單位擁有4房1套間隔，主人套房同樣以素色裝潢，內籠特大，牆上掛有數幅藝術畫作，充滿藝術氣息，房內放置雙人牀及小沙發，空間依然鬆動，同時外連偌大露台，放置戶外沙灘椅，閒時可享受日光浴，欣賞大廳一致的美景。另外，單位亦將其中一房作為書房，地板及入牆式大櫃均以木系裝潢，配上落地大窗，透光十足，舒適寫意，又方便工作。